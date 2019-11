Pensionati: Rossini (Acli), “urgenti un sistema di rivalutazione equo e una legge sulla non autosufficienza”

“Siamo vicino alla Fap Acli e ai suoi iscritti che stanno manifestando in queste ore al Circo Massimo”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini. “Le richieste che i pensionati stanno facendo al Governo – sottolinea – sono condivisibili, in particolare è urgente l’introduzione di un sistema di rivalutazione equo che permetta di mantenere invariato il potere di acquisto delle pensioni ed è altrettanto urgente una legge nazionale sulla non autosufficienza a favore degli anziani e delle famiglie impegnate nella loro cura”.