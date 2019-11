Papa Francesco: ricevuto il presidente di Capo Verde. Formazione e migrazioni al centro del colloquio

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il presidente della Repubblica di Capo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, è stato ricevuto stamani in udienza da Papa Francesco e, successivamente, ha incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Mirosław Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei colloqui, svoltisi in un clima cordiale – informa la Sala stampa vaticana –, sono state evocate le buone relazioni bilaterali, ulteriormente rafforzate dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Capo Verde, entrato in vigore il 3 aprile 2014. È stata espressa, altresì, soddisfazione per i passi positivi recentemente intrapresi per l’implementazione di parte del medesimo Accordo, auspicandone la completa attuazione nel prossimo futuro”. Un riferimento è stato fatto all’importanza dell’educazione morale e religiosa nelle scuole pubbliche del Paese “volta alla promozione dei valori della famiglia e della società”. “Si è accennato, inoltre, al processo di beatificazione dello schiavo Manuel, di origine capoverdiana e ad alcune questioni d’interesse nazionale e regionale, tra le quali il fenomeno migratorio e il mantenimento della pace in Africa occidentale”.