Papa Francesco: a comunità del Bambino Gesù, “autorità morale dei bambini malati e sofferenti è vostra identità più vera”. “Promuovere corridoi sanitari”

Un “patrimonio non solo della comunità romana, ma di quella italiana e internazionale”, una “realtà grande e preziosa, all’avanguardia e proiettata ancora oggi verso il futuro”. Così Papa Francesco ha presentato l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma alla sua comunità, ricevuta in udienza oggi, nell’aula Paolo VI, in occasione della celebrazione dei 150 anni dalla fondazione dell’ospedale. “Stando con i bambini impariamo a frequentare il futuro, che è un atteggiamento molto importante, ci vuole coraggio”, ha aggiunto il Pontefice, parlando a braccio. Poi Francesco ha ricordato che “l’autorità morale dei bambini malati e sofferenti è l’identità più vera dell’ospedale Bambino Gesù”. Quindi, il Papa ha invitato tutti a considerare questa consapevolezza come “il motore del vostro agire insieme, concordemente e con spirito comunitario, superando ostacoli e divergenze”, ma anche il “richiamo alla fedeltà alla vocazione originaria di questo ospedale” e “criterio di discernimento per le scelte future”. “Possiamo dire semplicisticamente che sono i bambini che comandano, i nostri lavori, i nostri pensieri, le nostre ricerche”. Dal Papa il “grazie” al Bambino Gesù per “la sua apertura al mondo, per aver deciso di farsi carico di queste sofferenze e di questi bambini provenienti da tanti Paesi”. “So bene che ciò richiede molte risorse economiche, e ringrazio pertanto quanti generosamente stanno contribuendo con le loro donazioni alla Fondazione del Bambino Gesù”. L’auspicio di Francesco è che “le istituzioni internazionali sappiano trovare il modo di promuovere sempre più questi corridoi sanitari, nell’attesa che cresca in ogni Paese la capacità di risposta ai bisogni fondamentali della salute”.