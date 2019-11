Giornata vittime della strada: Modena, domani una messa per ricordare chi ha perso la vita negli incidenti

Una messa, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci, per ricordare chi ha perso la vita in incidenti stradali. Verrà celebrata domani, domenica 17 novembre, alle 18, nella cattedrale di Modena, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. L’iniziativa sul territorio è promossa dalla sezione modenese dell’associazione Famigliari vittime della strada, assieme a coloro che partecipano a “Credo la Vita Eterna”, percorso di condivisione con le famiglie ferite da diversi tipi di lutto, ma anche cammino di fede per dare speranza e aiuto, proposto dall’Ufficio Famiglia dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola. Nel territorio provinciale modenese, nei primi 9 mesi del 2019, il numero di coloro che hanno perso la vita è di 49 decessi, il 48% in più rispetto agli stessi mesi del 2018. La prima causa degli incidenti in Emilia Romagna è la distrazione, originata spesso dall’uso del cellulare mentre si è alla guida. “La Giornata del ricordo delle vittime della strada è, nel contempo, sia memoria delle persone decedute e condivisione della condizione pesante dei tanti traumatizzati gravemente, sia momento finalizzato a risvegliare le coscienze di tutti – spiega Giovanni Rompianesi, responsabile del percorso diocesano ‘Credo la Vita Eterna’ –. Per questo, sono fondamentali educazione, tecnologie, infrastrutture ben pianificate e realizzate, ma anche vigilanza e controllo e un corrispondente sistema di penalità. Sarebbe bello che Modena, la terra dei Motori, divenisse in breve tempo il territorio più virtuoso nel limitare il numero di vite spezzate o ferite in incidenti stradali”.