Giornata mondiale poveri: Ugento-S. Maria di Leuca, a Ruffano i poveri invitati a pranzo dal vescovo Angiuli

Sarà la Città della Domenica – Masseria Mariglia a Ruffano (Lecce) ad ospitare domenica 17 novembre il pranzo a cui il vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, ha invitato i poveri. Sarà questa una delle iniziative che anche quest’anno la diocesi pugliese organizza in occasione della Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco. La giornata si aprirà alle 10.30 con la messa presieduta dal vescovo; alle 12, in collegamento televisivo da piazza S. Pietro, sarà possibile partecipare alla preghiera dell’Angelus di Papa Francesco. Alle 13 il pranzo nel salone. A servire ai tavoli saranno i sacerdoti e i sindaci della diocesi. Il pranzo con i poveri verrà offerto anche in altre parrocchie della diocesi, grazie alla collaborazione di molti volontari.