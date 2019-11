Giornata mondiale poveri: Udine, “open day” alla mensa diocesana

La Caritas diocesana di Udine offre un’occasione per far conoscere la realtà della povertà sul territorio attraverso il servizio della mensa “La gracie di Diu”. In occasione della terza Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domani, sarà possibile visitare la struttura di via Ronchi in uno speciale “open day”, dalle 8.30 alle 10 e dalle 13.30 alle 17. Sarà così possibile ascoltare la storia della mensa, come viene gestito il servizio e a quali persone si rivolge. Ma non solo. Sarà anche l’occasione, per chi abbia voglia di mettersi in gioco, di capire quali sono le opportunità di volontariato che si possono cogliere in qualsiasi momento dell’anno. Verranno, inoltre, illustrate le modalità di gestione delle donazioni in cibo che la Caritas riceve, ma anche verso quali progetti vengono convogliate le risorse. Ad accogliere chi vorrà accettare questo invito saranno operatori e volontari della struttura, si potrà inoltre assaggiare un piccolo piatto di benvenuto realizzato dai partecipanti del laboratorio professionalizzante di cucina.