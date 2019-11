Giornata mondiale poveri: Pompei, messa al santuario, pranzo alla mensa e iniziative nelle parrocchie

Anche quest’anno sono tante le iniziative a Pompei per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica 17 novembre. I protagonisti saranno gli ultimi, gli uomini e le donne che incarnano i mille volti della povertà. L’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, celebrerà la santa messa in basilica alle 11, alla quale parteciperà anche il gran priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta, che gestisce la mensa “Papa Francesco” della città mariana. Al termine della celebrazione, pranzeranno con gli ospiti della mensa, ai quali saranno donati panettoni. Attiva dal 2014, nella Casa del Pellegrino, la mensa assicura 120 pasti ogni giorno e fornisce pacchi viveri non solo ai poveri della città, ma anche ai tanti che vengono dai comuni vicini. Nella mensa è attivo anche il servizio docce ed è stata creata una postazione per barbieri e parrucchieri che offrono gratuitamente la propria opera ai senzatetto.

Tante le iniziative anche nelle parrocchie di Pompei. La comunità di “Santa Maria Assunta in Cielo”, guidata da don Giovanni Russo, ha organizzato una giornata speciale con i carcerati che, alle 10.30, parteciperanno alla santa messa celebrata da don Raffale Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri. Dopo aver condiviso il pranzo, pregheranno insieme e visiteranno il santuario. Anche la comunità parrocchiale del “Sacro Cuore di Gesù”, proprio a partire da domenica 17 e nel periodo di Avvento, dedicherà del tempo alla mensa collaborando alla distribuzione dei pasti. Le parrocchie “San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria”, “Santissimo Salvatore” e “Immacolata Concezione” hanno attivato una speciale raccolta di generi alimentari e pregheranno in modo particolare per tutti quelli che sono nel bisogno.