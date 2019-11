Giornata mondiale poveri: Mazara del Vallo, domani pranzi nelle mense Caritas e nelle parrocchie

Domani, domenica 17 novembre, a pranzo, rimarranno aperte le mense fraterne “Rosario Livatino” di Mazara del Vallo e “Giorgio La Pira” di Marsala. L’iniziativa si terrà in occasione della Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco e quest’anno dedicata al tema “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. “A chi vorrà partecipare sarà offerto gratuitamente un pranzo condiviso – spiegano Mimmo Errante e Vito Puccio, direttore della Caritas diocesana e presidente della Fondazione San Vito Onlus –, è un ‘segno’ che esprime la vicinanza a chi si trova in difficoltà”. L’apertura delle due mense non sarà l’unica iniziativa in cantiere. “Abbiamo invitato tutte le parrocchie a organizzare un pranzo che verrà offerto dalla Caritas – dice il vescovo, mons. Domenico Mogavero – per consentire, a chi non avrà la possibilità di raggiungere una delle due mense fraterne, di condividere un pasto insieme”. Un ulteriore intervento che la Caritas diocesana ha predisposto è la distribuzione di 300 buoni spesa ad altrettante persone che vengono assistite dalle Caritas parrocchiali. “Sono piccoli segnali – ribadisce il vescovo – che danno contezza di aver accolto e interpretato il messaggio di Papa Francesco”.