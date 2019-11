Giornata mondiale poveri: Caritas Novara, domani “Un pacchetto di riso per un sorriso” a sostegno delle mense della città

Sette le parrocchie di Novara che domani, domenica 17 novembre, saranno coinvolte nell’iniziativa “Un pacchetto di riso per un sorriso”, promossa in occasione della terza Giornata mondiale dei poveri. Nelle comunità parrocchiali di Bicocca, San Giuseppe, Sacro Cuore, San Francesco, Sant’Agabio, Lumellogno e Pernate sarà possibile acquistare – sul sagrato della chiesa, al termine delle messe domenicali – dei sacchetti di riso, forniti dall’azienda agricola Falasco di Casalbeltrame. Il ricavato dell’iniziativa servirà a sostenere finanziariamente le mense per i poveri della città. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Rotaract Valticino di Novara, l’Interact Novara Valticino e la Caritas diocesana. “Abbiamo pensato, come giovani rotariani – spiega Carlotta Campanini, presidente del Rotaract Valticino di Novara – di coinvolgere le parrocchie e la Caritas diocesana in questa iniziativa di solidarietà per essere anche noi, in questa giornata dedicata ai più poveri, a fianco di chi si occupa tutto l’anno di dare cibo alle persone più fragili della nostra città”. “Ci è sembrato bello valorizzare l’impegno di questi giovani – commenta don Giorgio Borroni, direttore della Caritas diocesana – che hanno bussato alle nostre porte per offrire la loro disponibilità e per essere a fianco dei nostri volontari in questa occasione. Riteniamo che sia sempre più urgente che i giovani si affaccino al mondo della povertà ed esprimano quella vicinanza che è fatta di gesti di altruismo e di prossimità”.