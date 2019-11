Giornata mondiale poveri: Ales, pranzo, preghiera e testimonianze di operatori Caritas e persone aiutate

Riflessione, preghiera e condivisione a San Gavino Monreale, nel capannone adiacente l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”, caratterizzeranno nella diocesi di Ales-Terralba la terza Giornata mondiale dei poveri, che ricorre domani. I partecipanti saranno accolti dalle tre comunità parrocchiali locali, dall’amministrazione comunale e dai volontari del Centro di servizio Sardegna Solidale. L’appuntamento è per le 10.30 nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a San Gavino, dove porteranno i saluti mons. Pierangelo Zedda, vicario generale, don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana, e Carlo Tomasi, sindaco di San Gavino. Dopo la messa, le testimonianze di operatori Caritas e di persone che hanno ricevuto aiuto: un racconto del dare e del ricevere, che unirà più storie di paesi diversi della diocesi, direttamente dalla voce dei protagonisti. Preghiera e riflessioni, convivialità e condivisione nel capannone di fronte all’ospedale. Una numerosa squadra di volontari delle Caritas e di diverse associazioni preparerà un pranzo dignitoso realizzato grazie al sostegno di numerosi benefattori. La tavola sarà apparecchiata in modo speciale, con un’attenzione in più all’ambiente da rispettare anche con piccoli gesti: le stoviglie utilizzate durante il pranzo saranno biodegrabili.