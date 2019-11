Diocesi: Volterra, un francobollo commemorativo per i 900 anni della cattedrale

Il ministero per lo Sviluppo economico, accogliendo la richiesta del vescovo di Volterra, ha pubblicato sul proprio sito, nel programma filatelico per il primo semestre 2020, l’emissione di un francobollo celebrativo dedicato alla cattedrale, nel nono centenario della dedicazione. La serie tematica è quella del “patrimonio artistico e culturale italiano”. L’emissione è in programma per mercoledì 20 maggio 2020, giorno esatto dell’anniversario. Verrà predisposto nelle prossime settimane un programma di presentazione pubblica con l’intervento delle autorità locali e nazionali. “La complessa procedura per l’ottenimento di una emissione filatelica dedicata ha premiato la rilevanza culturale e storica del Giubileo della cattedrale che tutta la diocesi sta vivendo – informa una nota della diocesi -. Si tratta di un importante riconoscimento anche per la città di Volterra che, per la prima volta, è protagonista unica di un francobollo: in precedenza, infatti, la fortezza medicea di Volterra era comparsa sullo sfondo di un francobollo, dedicato però a Francesco Ferrucci nel 4° centenario della morte (1930); stavolta invece la nostra cattedrale sarà l’unico motivo ispiratore della emissione filatelica”.