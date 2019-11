Diocesi: Terni, opere pittoriche dei detenuti in mostra al Cenacolo San Marco. Oggi l’inaugurazione

“Transiti” è la mostra di opere pittoriche, disegni, versi poetici realizzati dai detenuti della casa circondariale di Terni nell’ambito del progetto “Arte in carcere”, realizzato da Gisella Manuetti Bonelli e promosso dalla Caritas diocesana e dall’associazione di volontariato San Martino. La mostra, allestita nel Cenacolo San Marco di Terni, sarà inaugurata oggi pomeriggio, alle 17, alla presenza degli operatori e rappresentanti del carcere, dei volontari e di alcuni detenuti autori delle opere. L’esposizione, che propone circa 50 opere pittoriche realizzate dai detenuti e decine di poesie e pensieri scritti da alcuni detenuti, resterà aperta fino al 23 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Le opere potranno essere acquistate con un’offerta in denaro e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto dei materiali per il laboratorio artistico, per le necessità del detenuto autore dell’opera e per un fondo comune. “Per i detenuti che lo frequentano, il laboratorio artistico è diventato un punto di riferimento per socializzare – spiega la coordinatrice del progetto Gisella Manuetti Bonelli –, per intraprendere un percorso di introspezione e crescita personale acquisendo elementi tecnici sul disegno e sul colore”.