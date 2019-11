Diocesi: Termoli-Larino, domani convegno delle Scholae Cantorum e vestizione di tre nuovi cantori della Cappella musicale della cattedrale

Si svolgerà, domani, domenica 17 novembre, dalle 14.30, negli spazi dell’Istituto diocesano di Musica sacra di Termoli il primo convegno delle Scholae Cantorum. L’iniziativa è promossa dal Centro per la vita spirituale e la liturgia della diocesi di Termoli-Larino. Le varie realtà della diocesi saranno guidate da tre relatori, attraverso i loro interventi, all’approfondimento di specifiche tematiche della musica sacra: “Liturgia: fonte imprescindibile per una corretta prassi musicale”, “Il valore antropologico del canto” e “Organisti: tipi strani e dove trovarli”. Alle 18.30, i cori si ritroveranno nella cattedrale di Termoli, dove animeranno la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, durante la quale, oltre al consueto rinnovo del mandato ai direttori di coro e dell’impegno ministeriale delle Scholae, si svolgerà il rito della vestizione per tre nuovi cantori della Cappella musicale della cattedrale di Santa Maria della Purificazione. Al termine, un momento di festa per i dieci anni dalla nascita del coro diocesano.