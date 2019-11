Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, a Seminara aprirà la bottega degli “Artigiani della carità”

“Artigiani della carità”. Questo il nome del progetto di bottega di arti e mestieri della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi che verrà realizzato nella parrocchia Immacolata Concezione di Seminara. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al Progetto Policoro della diocesi ed è stata incoraggiata dal vescovo, monsignor Francesco Milito.

“Nei locali dell’ex oratorio sorgerà una bottega in cui in cui Giovanna, Antonino e Carmelo Arfuso insegneranno i segreti, le tecniche e le fasi dell’arte della tessitura a giovani ‘neet’ desiderosi di immergersi in questo affascinante mondo”, si legge nella nota stampa. “Premiato dal contest nazionale ‘Tutti x Tutti’ indetto da Sovvenire, che promuove idee di solidarietà sostenibili e generative, il progetto mira a dare una risposta creativa al problema della disoccupazione giovanile, creando nuove possibilità di lavoro e di riscatto attraverso la valorizzazione di un artigianato di qualità e la trasmissione di un know how che sin dalla fine del ‘700 è custodito dagli Arfuso”.