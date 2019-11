Diocesi: mons. Baturi arcivescovo di Cagliari. Mons. Gristina (Catania), “viva gratitudine per il ministero svolto con esemplare generosità”

“La Chiesa di Catania, mentre esulta perché ancora una volta Papa Francesco sceglie un suo presbitero per l’episcopato, esprime viva gratitudine a mons. Giuseppe Baturi per il ministero svolto con esemplare generosità ed invoca su di lui ogni benedizione del Signore per la nuova missione affidatagli”. Con queste parole l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, ha comunicato alla Chiesa diocesana che Papa Francesco ha nominato oggi mons. Giuseppe Baturi nuovo arcivescovo di Cagliari.

Nato a Catania il 21 marzo 1964, Baturi è stato ordinato sacerdote il 2 gennaio 1993 e ha ricoperto numerosi incarichi nell’arcidiocesi catanese. Dal 2012 è direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici e segretario del consiglio per gli Affari giuridici della Conferenza episcopale italiana, di cui dal 2015 è anche sottosegretario.