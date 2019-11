Diocesi: Caltanissetta, istituito l’Ufficio per la tutela dei minori

Istituito anche nella diocesi di Caltanissetta, con decreto del vescovo mons. Mario Russotto, l’Ufficio per la Tutela dei minori. Il direttore è mons. Calogero Di Vincenzo, al quale è stata affiancata un’equipe di esperti composta da don Giuseppe Anzalone, Piero Cavaleri, Bianca Giunta, Gabriella Tomai e le avvocatesse Chiara Cagnina e Angela Manduca. L’equipe sarà operativa per il quinquennio 2019-2024. Intanto, si è insediato, nei giorni scorsi, il Servizio regionale Tutela minori, con una prima riunione dei referenti diocesani che si è svolta ad Enna, presieduta dal vescovo delegato della Conferenza episcopale siciliana, mons. Domenico Mogavero.

“L’obiettivo da conseguire è quello di puntare sulla formazione degli operatori pastorali e sulla prevenzione dei casi di trasgressione, riportando la questione sul piano della pastorale ordinaria con riferimento al quotidiano impegno educativo nei confronti di quanti si trovano a operare con minori: presbiteri, consacrati, catechisti ed educatori”. Il Servizio si propone di “sostenere l’azione pastorale dei vescovi diocesani e dei Superiori maggiori a tutela dei minori: monitorando le iniziative di prevenzione e le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali; accompagnando le singole diocesi nella stesura di protocolli e indicazione di buone prassi per la tutela dei minori; promuovendo e stimolando la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi”.