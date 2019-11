“A Sua Immagine”: 16 e 17 novembre. In scaletta incontro con padre Mourad, “La Giornata dei poveri” e Vangelo con don Verdi

Nuovo appuntamento sabato 16 e domenica 17 novembre con “A Sua Immagine” su Rai Uno. I temi affrontati: la testimonianza di padre Jacques Mourad rapito in Siria dall’Isis; approfondimento dedicato alla III “Giornata dei poveri”; e il commento al Vangelo della domenica con don Luigi Verdi ricordando il terremoto dell’Irpinia del 1980. “A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. “Rapito dall’Isis” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” di sabato 16 novembre, alle 15.55 su Rai Uno. Lorena Bianchetti intervista padre Jacques Mourad, sacerdote rapito in Siria dai terroristi dell’Isis per 4 mesi e 20 giorni. La sua storia si lega a quella di padre Paolo Dall’Oglio, fondatore con padre Jacques della comunità di Mar Musa, rapito nel 2013 e ancora disperso.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, appuntamento con il commento al Vangelo della domenica: don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, questa settimana ricorda il terremoto dell’Irpinia, avvenuto il 23 novembre 1980.

“La Giornata dei poveri” è il tema della puntata di “A Sua Immagine” di domenica 17 novembre alle 9.40 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti si confrontano la vaticanista Valentina Alazraki e padre Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. Nel corso della puntata tante le testimonianze di aiuto e accompagnamento nel territorio, come il Centro Caritas di Lucca e Viareggio oppure le iniziative messe in campo nella Chiesa di Milano. L’inviato Paolo Balduzzi racconta poi l’allestimento del pranzo di Papa Francesco con 1.500 poveri nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Chiude, infine, lo spazio domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle 12 da piazza San Pietro.

Per rivedere le puntate e i servizi di “A Sua Immagine”, è possibile consultare il portale RaiPlay.it oppure il sito Ceinews.it.