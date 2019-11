Ue-Balcani: a Skopje un forum ministeriale su giustizia e affari interni

(Bruxelles) Un forum ministeriale Ue-Balcani occidentali sulla giustizia e gli affari interni si svolgerà il 18 e 19 novembre prossimi a Skopje (Macedonia settentrionale). Parteciperanno il commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos e il commissario per la giustizia, i consumatori e l’uguaglianza di genere, Věra Jourová. Lo stato di diritto e le riforme giudiziarie, le condizioni carcerarie e l’uso di sanzioni alternative, la cooperazione con agenzie, enti e programmi dell’Ue sono tra i temi in agenda. A margine dell’incontro, dice la nota da Bruxelles, il commissario Jourová terrà un dibattito con gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Skopje, mentre il commissario Avramopoulos discuterà con i ministri degli affari interni di cooperazione in materia di migrazione e gestione delle frontiere. Al forum si parlerà anche di lotta contro il terrorismo, prevenzione e lotta all’estremismo violento, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, traffico di migranti, droga e armi. A Skopje verranno firmati anche due accordi per l’attuazione del piano d’azione