Sanità: Casellati, “dall’impegno dei giovani dipenderà il futuro della qualità dell’assistenza medica”. “Politica ascolti mondo scientifico”

(Foto: Senato della Repubblica)

“È dall’impegno dei giovani, dalle loro intuizioni e a mio avviso anche dal livello del supporto che offriranno loro le istituzioni, che dipenderà il futuro della qualità dell’assistenza medica e sanitaria nel prossimo futuro”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo a Padova al 41° congresso nazionale della Società italiana di angiologia e patologia vascolare (Siapav).

La seconda carica dello Stato si è poi soffermata su “quanto sia importante per il nostro servizio sanitario nazionale poter contare sul contributo di associazioni che pongono al primo posto nelle loro priorità la costante attenzione alla ricerca, al miglioramento della pianificazione e del coordinamento di studi clinici e ricerche sia epidemiologiche che di intervento”.

“Una collaborazione – ha proseguito – che è alla base del nostro modello sanitario e che, come dimostrano tutti i dati le statistiche relative ai progressi compiuti, ha saputo cogliere negli anni l’aspetto fondamentale della medicina: mettere a disposizione dei pazienti i migliori professionisti e le migliori cure possibili”.

“Da questo punto di vista, ritengo altrettanto strategica la collaborazione tra istituzioni, per dar vita ad un effettivo coordinamento operativo che possa essere la base sia per una gestione efficace ed efficiente degli investimenti pubblici, sia per una mappatura in tempo reale dei bisogni e delle necessità del territorio”, ha sottolineato Casellati, per la quale “la politica, a tutti i livelli, è chiamata ad ascoltare le riflessioni, le proposte e le potenzialità del mondo scientifico: un’attività che deve essere portata avanti quotidianamente per valorizzare le straordinarie capacità di intervento e di ricerca di cui ogni giorno danno prova i medici italiani”.