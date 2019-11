Papa Francesco: visita e inaugura nuovo centro accoglienza diurna e notturna a Palazzo Migliori

Nel pomeriggio di oggi, alle 17, il Papa ha visitato e inaugurato un nuovo Centro di accoglienza notturna e diurna in Palazzo Migliori, a pochi metri dal Colonnato di San Pietro. Il nuovo centro è affidato all’Elemosineria di Sua Santità ed è dato in gestione alla Comunità di Sant’Egidio. Papa Francesco – si legge in un comunicato della Sala stampa della Santa Sede – è stato accolto all’ingresso dall’Elemosiniere, il card. Konrad Krajewski, da mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa, da Andrea Riccardi e da Marco Impagliazzo, rispettivamente fondatore e presidente della Comunità di Sant’Egidio. Dopo una breve visita al pianterreno, destinato all’accoglienza diurna, con alcuni affreschi di epoca moderna, il Santo Padre si è recato nella cappella del Centro al primo piano, dedicata a San Giorgio. Nel contemplare gli ambienti ha commentato: “la bellezza guarisce!”.

Ha poi visitato il piano dedicato agli alloggi, il terzo, e le sale adibite a refettorio, al secondo, intrattenendosi a tavola con alcune persone che risiederanno nel centro e con i volontari. Tra questi, alcuni che abitavano per strada e che ora hanno trovato lavoro e una dimora stabile e si impegnano come volontari nella struttura. Nel corso della conversazione con loro, Papa Francesco – riferisce la sala stampa vaticana – ha parlato della cultura dello scarto, e del bisogno di recuperare un senso di responsabilità verso i più poveri. Ha ascoltato il racconto dei volontari che da molti anni portano la cena a chi vive per strada e delle difficoltà sperimentate per organizzare i loro funerali. Infine ha ricordato quando, da giovane, era abitudine lasciare un piatto pronto durante i pasti, particolarmente nei giorni di festa, per chi ne avesse bisogno, sottolineando la necessità di “educare i giovani alla compassione”. Al termine della visita, alle 17.50, Papa Francesco ha fatto ritorno a Casa Santa Marta.