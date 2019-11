Papa Francesco: videomessaggio a “Raduno Fratello 2019”, “voi siete il tesoro della Chiesa”

“Voi che siete piccoli, poveri, fragili, siete il tesoro della Chiesa”. A ribadirlo è il Papa, nel videomessaggio in spagnolo inviato al “Raduno Fratello 2019”, organizzato dall’Associazione Fratello presso il Santuario di Lourdes dal 14 al 17 novembre, in occasione della terza Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica prossima, 17 novembre. “Ogni volta che la vostra vita è stata calpestata, maltrattata, offesa, è Gesù che è stato calpestato, maltrattato, offeso”, spiega Francesco. Riferendosi alle apparizioni a Lourdes, Francesco ricorda che Maria ha scelto di rivelarsi a Bernadette, “una povera pastorella”: “E’ una buona notizia per tutti noi che ci riconosciamo poveri e piccoli: ‘Ciò che Dio ha nascosto ai saggi e agli eruditi, lo ha rivelato ai più piccoli”. “Dio ha bisogno di voi, di ciascuno di voi”, assicura il Papa: “Voi, che state ai piedi della croce, che siete soli, isolati, abbandonati, senza casa, espulsi dalla vostra famiglia o dal vostro paese, vttime dell’alcol, della prostituzione, della malattia. Siate consapevoli che Dio vi ama, Dio ascolta specialmente la vostra preghiera. Il mondo soffre e la vostra preghiera commuove il Singore”. “Andate incontro a Maria, porta della Chiesa”, l’invito finale: “Vivete i sacramenti, vivete la carità”.