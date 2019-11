Oftal: Milano, l’arcivescovo Delpini celebra una messa per i 60 anni. Spinelli (presidente), “nostra missione è servizio ai sofferenti”

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini presiederà domani, sabato 16 novembre, alle 10 in duomo la celebrazione eucaristica in occasione del 60° della sezione milanese di Oftal (Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes). Il presidente di Oftal Milano, Carlo Spinelli, afferma: “Festeggiamo i nostri primi 60 anni per ringraziare dei tanti doni ricevuti da Maria Immacolata, per ricordare la nostra missione di servizio ai sofferenti e per impegnarci a trovare nuove strade di pellegrinaggio nel mondo contemporaneo nel solco della missione assegnataci dal card. Giovanni Montini, ora san Paolo VI”. Ogni anno Oftal Milano accompagna a Lourdes e presso gli altri santuari mariani più di 2mila persone tra malati, personale (dame e barellieri), medici/infermieri e sacerdoti. Il riconoscimento ufficiale di Oftal Milano si deve al card. Giovan Battista Montini “il quale – spiega l’Oftal – chiese, il 30 agosto 1959, la federazione ufficiale dell’allora gruppo di Milano alla sede centrale dell’opera a Trino Vercellese”. Quella di Milano è la sezione “più numerosa tra quelle presenti in Italia e vanta un’importante presenza di giovani volontari, molti dei quali provenienti dalle scuole (pubbliche e paritarie) della diocesi”.