Giornata mondiale poveri: Caritas Teramo-Atri, convegno “Allargare gli orizzonti della carità”

In occasione della terza Giornata mondiale dei poveri la Caritas diocesana di Teramo-Atri ha organizzato il convegno “Allargare gli orizzonti della carità” che si svolgerà domani, sabato 16 novembre, dalle 9.30 nella sala polifunzionale della Provincia di Teramo.

L’iniziativa prevede tre presentazioni. La prima è quella del Flash Report sulla povertà ed esclusione sociale 2019 di Caritas Italiana, che avverrà in concomitanza con la presentazione nazionale del rapporto all’interno del 4° Festival dell’Economia civile a Campi Bisenzio (Fi). Walter Nanni, membro dell’Ufficio studi e ricerche dell’organismo pastorale della Cei per la promozione della carità, illustrerà i dati provenienti dagli oltre 3.300 Centri di ascolto di tutta Italia e un focus, curato insieme a Legambiente, dedicato alle strette connessioni tra ambiente, degrado, povertà e giustizia sociale.

A seguire Martina D’Ignazio, di Caritas Teramo-Atri, presenterà il Rapporto Caritas diocesana 2018 con gli ultimi dati sulla povertà inerenti al territorio diocesano. Un’area, quella teramana, già inclusa nel recente passato da Caritas Italiana in un ristretto gruppo di diocesi come campione di studio per ricerche nazionali. “Come Caritas vogliamo dare una chiave di lettura generale ai casi particolari che osserviamo e agli incontri che avvengono quotidianamente nei nostri Centri d’ascolto”, le parole del direttore della Caritas diocesana don Igor Di Diomede. “Traduciamo quei volti e quelle storie in un quadro più ampio da mettere al servizio delle istituzioni, alle quali spetta il compito di trovare le giuste risposte”, precisa don Di Diomede portando come esempio il progetto di alternanza scuola-lavoro attivato dal liceo classico europeo “Melchiorre Delfico” di Teramo con la Caritas diocesana e il Consorzio Solidarietà Aprutina. Un progetto che, nell’occasione, sarà illustrato dalla dirigente scolastica Loredana Di Giampaolo insieme alle testimonianze di due studenti.

Infine, a cura dei Roberto Veraldi, docente dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, verrà presentato l’ultimo libro di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, dal titolo “Allargare gli orizzonti della carità. ‘L’avete fatto a me’”, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. Il saggio, svelato in anteprima lo scorso 1° ottobre nell’Istituto della Enciclopedia Treccani, a Roma.