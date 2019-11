Focolari: Termoli, apre la prima comunità femminile del Molise. Il vescovo De Luca, “rappresenta un arricchimento del nostro territorio”

Verrà presentato domani, sabato 16 novembre, nel corso della celebrazione eucaristica che il vescovo di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, presiederà alle 18 in cattedrale, il primo “Focolare femminile” aperto nella città di Termoli e a servizio di tutto il Molise.

“Si tratta – spiega una nota – di un gruppo formato da quattro persone, provenienti da varie parti d’Italia e con esperienza internazionale, donate totalmente a Dio per testimoniare la presenza di Gesù frutto dell’amore evangelico vissuto nell’unità”. Si chiamano Concetta Bonfante, Geppina Pisani, Ivanna Pianta e Maria Gennaro.

La comunità del Movimento dei Focolari si trova in via Mario Pagano, 9 nel pieno centro di Termoli (Cb).

“Accogliamo con gioia – afferma il Vescovo De Luca – un’ulteriore presenza di persone consacrate che rappresentano un arricchimento del nostro territorio ma sono anche l’espressione di un carisma suscitato da Dio nella persona di Chiara Lubich per offrire un rinnovato servizio alla Chiesa di oggi”.