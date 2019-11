Etica e sviluppo tecnologico: nasce a Genova Comitato permanente di studio

Nasce a Genova il Comitato permanente di studio su etica e sviluppo tecnologico. “Alle soglie di un mondo nuovo. Etica e sviluppo tecnologico nelle scienze della vita” è il tema che richiamerà a Genova, il 19 novembre (Sala Quadrivium, ore 9) alcuni tra i principali protagonisti del mondo scientifico, culturale e imprenditoriale, in occasione del primo convegno internazionale che affronta l’argomento dello sviluppo tecnologico in chiave etica.

Due le tavole rotonde in agenda: la prima intitolata “La rivoluzione nelle scienze della vita”; la seconda “L’intelligenza artificiale nelle scienze della vita”; fra i relatori che si alterneranno sul palco del Quadrivium Stefano Gustincich (direttore Central Rna Lab IIT), Fabrizio Renzi (direttore ricerca, innovazione e sviluppo Ibm), Alessandro Vato (Wadsworth Center, NY State Dept. Of Health), Alberto Gambino (presidente Scienza & Vita), Josè M. Galvan (Pontificia Università della Santa Croce), Salvatore Amato (membro del Comitato nazionale per la bioetica).

Il convegno, organizzato da un Comitato di cui fanno parte Università degli studi di Genova, Bio4Dreams Spa, Irccs Ospedale Policlinico S. Martino, Irccs Istituto Giannina Gaslini, arcidiocesi di Genova, Istituto superiore di sanità, IIT, si propone di fondare, a Genova, un “Comitato di studio permanente sui temi etici che riguardano la sfera dello sviluppo tecnologico in tutte le sue declinazioni”. Faranno parte di tale Comitato scienziati, ricercatori, giuristi, filosofi, antropologi, imprenditori che, con le loro diverse sensibilità professionali e umane, contribuiranno allo studio e alla stesura di documenti utili allo sviluppo di un dibattito scientifico e culturale costante su temi etici di attualità. Il lavoro di studio del Comitato permanente produrrà annualmente un convegno internazionale.