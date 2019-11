Diocesi: Roma, oltre tremila studenti universitari a Siena per una giornata tra catechesi e visite ai luoghi d’arte

Più di cinquanta pullman, con a bordo oltre tremila studenti, sabato 16 novembre, alle 7, partiranno da parrocchie, collegi, cappellanie universitarie alla volta di Siena, per il pellegrinaggio degli universitari di Roma e accoglienza delle matricole. L’iniziativa è promossa dal Servizio per la cultura e l’università della diocesi di Roma. L’arrivo nella città toscana è previsto per le 10.30; i giovani partecipanti saranno accolti nel duomo, la cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, e inizieranno la giornata con la liturgia delle ore presieduta da mons. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, già ausiliare della diocesi di Roma. Quindi, alle 11.45, il direttore del Servizio diocesano mons. Andrea Lonardo terrà una catechesi sul tema “Il tempo traumatico e bellissimo dell’università”. Dalle 14, in programma diverse visite guidate per gli studenti, alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche di Siena: la Maestà di Duccio di Buoninsegna all’Opera del Duomo; piazza del Campo con la Cappella di Piazza; l’Oratorio della Contrada della Civetta; la Biblioteca Piccolomini; il santuario-casa di santa Caterina da Siena; il Battistero di San Giovanni; il Museo civico e il Palazzo Pubblico; il complesso museale di Santa Maria della Scala. I giovani parteciperanno, infine, a un momento conclusivo di riflessione nella basilica di San Domenico; per poi tornare a Roma.