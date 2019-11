Diocesi: Prato, domani incontro su “La Chiesa per la scuola: ieri, oggi e… domani?”

Sarà dedicato a “La Chiesa per la scuola: ieri, oggi e… domani?” l’incontro in programma sabato 16 novembre, a Prato, in occasione dei 300 anni dalla morte di San Giovanni Battista de la Salle (1719-2019).

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio per l’educazione e la scuola della diocesi di Prato insieme alla Fondazione Gianni Biti, si terrà dalle 15.30 nel salone vescovile (ingresso da piazza Duomo, 48).

L’incontro sarà introdotto dai saluti del vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini. Interverranno poi fratel Donato Petti, direttore del trimestrale “Rivista Lasalliana”, che parlerà su “San Giovanni Battista de la Salle (1651-1719): un educatore attuale”, e Gabriella Melighetti, presidente provinciale della Federazione italiana scuole materne (Fism), che analizzerà la situazione attuale della scuola cattolica a Prato.

Come ricorda una nota della diocesi, san Giovanni Battista de la Salle, patrono degli insegnanti, è uno degli innovatori della scuola moderna ed occupa un posto indiscusso nella storia della pedagogia. Fu inoltre l’ideatore dell’insegnamento a indirizzo tecnico, commerciale e professionale e si prese cura dell’educazione dei giovani carcerati.