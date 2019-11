Diocesi: Padova, il vescovo Cipolla in visita alla nuova missione in Etiopia

Da oggi il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, è in visita nella nuova missione diocesana nella prefettura di Robe, in Etiopia, dove lo scorso gennaio sono arrivati tre fidei donum: due sacerdoti diocesani – don Stefano Ferraretto e don Nicola De Guio – e una laica, Elisabetta Corà. È la prima visita del presule. Ad accompagnarlo, il direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione, don Raffaele Gobbi. Durante questo viaggio, mons. Cipolla visiterà Kofale e Kokossa dove operano i tre missionari fidei donum e incontrerà padre Angelo Antolini, prefetto apostolico di Robe, e don Giuseppe Ghirelli, fidei donum della diocesi di Anagni-Alatri. “Dopo circa dieci mesi della nostra presenza in Etiopia dove ci sono due nostri preti e una ragazza della nostra diocesi – ha commentato il vescovo Cipolla, a ridosso della partenza – finalmente riesco ad andare anch’io a vedere, a incoraggiare e anche a verificare quanto questa esperienza possa essere per noi occasione di crescita e di confronto e quanto dobbiamo sostenerla. Al momento non abbiamo ancora un progetto preciso della nostra presenza e va fatto nascere dalla realtà che c’è lì e non dalle nostre esigenze. Inoltre, vado molto volentieri perché per me è un ritornare in un ambiente che ho già conosciuto, quando ero a Mantova, e sono curioso di vedere l’evoluzione che c’è stata in questi ultimi 20 anni”.