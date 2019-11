Diocesi: Nola, domani un incontro su “Accoglienza e corridoi umanitari”

Seconda tappa per il ciclo di incontri “La lettura e la solidarietà”, curato dal poeta e critico Carlangelo Mauro e promosso dall’Ufficio scuola della diocesi di Nola e dalla parrocchia San Paolo Eremita e SS. Epifania di San Paolo Bel Sito. Domani, sabato 16 novembre, alle 17, presso il palazzo vescovile di Nola, Marta Bernardini (Federazione Chiese Evangeliche) e Francesco Dandolo (Comunità di Sant’Egidio) interverranno sul tema “Accoglienza e corridoi umanitari. Necessità di una solidarietà europea”. Il pomeriggio sarà aperto dai saluti di Giovanni Napolitano (Chiese valdesi metodiste e libere) – curatore, con Mauro, di quest’incontro -, del vicario generale della diocesi, don Pasquale Capasso, del direttore dell’Ufficio Scuola diocesano, don Virgilio Marone, del sindaco di Nola, Gaetano Minieri.

Con quest’incontro la realtà dell’accoglienza di chi fugge da situazioni disumane entra direttamente nel ciclo dedicato al rapporto tra letteratura e solidarietà, attraverso la voce di chi è in prima linea per tendere una mano a chi cerca salvezza.