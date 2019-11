Diocesi: Gaeta, domani a Formia la Giornata del medico dedicata a san Giuseppe Moscati

Si terrà domani, sabato 16 novembre, a Formia la Giornata del medico, promossa dall’Ufficio diocesano di pastorale della salute di Gaeta e dedicata a san Giuseppe Moscati, santo medico, insigne primario degli Incurabili di Napoli. Tre i momenti che scandiranno la giornata. Dalle 9 alle ore 13 in Piazza della Vittoria vi saranno screening gratuiti, realizzati in occasione del Novembre azzurro, all’interno della campagna di informazione e prevenzione sul tumore alla prostata promossa da Europa uomo Italia onlus. Alle 13.30 un pranzo di gala di beneficenza a favore dell’associazione. Nel pomeriggio, alle 17.30 presso la Sala Boffa (via Lavanga 140) si terrà il convegno “Nel nome di Giuseppe Moscati”. Interverranno mons. Mariano Parisella, vicario generale della arcidiocesi di Gaeta; Giovanni Baiano, in rappresentanza dell’Ordine dei medici della provincia di Latina; Vittorio Imperatore,responsabile di urologia presso l’ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli; Giuseppe Nocca, docente dell’alimentazione. Alle ore 19.30 sarà celebrata la messa nella chiesa di San Giovanni.