Diocesi: Catania, mons. Pennisi presenta l’“Appello ai liberi e forti” di don Sturzo. Cittadini a confronto e proposte per le istituzioni

Si terrà domani, sabato 16 novembre, alle 9, nel seminario arcivescovile di Catania la quindicesima Giornata sociale, organizzata dalla diocesi. Momento centrale sarà l’incontro dal titolo “Liberi e forti: Restiamo in città. Corresponsabilità e solidarietà per una Città-comunità”, presieduto dall’arcivescovo mons. Salvatore Gristina. Nel corso della mattinata, don Pietro Sapienza, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dei problemi sociali e del lavoro, presenterà la Giornata, mentre la relazione sarà tenuta da mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e presidente della commissione storica per la causa di beatificazione e canonizzazione di Luigi Sturzo. Sarà lui a illustrare l’“Appello ai liberi e forti” del prete calatino, a cento anni dalla sua pubblicazione. La rilettura del testo e del messaggio per la Pasqua 2019 della diocesi di Catania “Voi restate in città”, nella seconda parte della giornata, costituiranno il punto di partenza per un dialogo tra tutti i partecipanti, durante i gruppi di studio. Al termine, l’elaborazione di proposte operative per interagire con le istituzioni, che andranno a costituire una “Carta degli impegni”, nel solco di una democrazia partecipativa. Obiettivo delle Giornate sociali diocesane è di formare “donne e uomini di buona volontà, capaci di affrontare le sfide del territorio, da cittadini attivi”. Mons. Gristina raccoglierà il lavoro della giornata e avvierà le conclusioni.