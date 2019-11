Diocesi: Bari, al via lunedì il ciclo di quattro incontri “Di fronte! Incontri per giovani”

“Il ciclo di incontri è innanzitutto ispirato all’incontro del prossimo febbraio, quando a Bari si ritroveranno per parlare di pace il Papa e i vescovi dei Paesi del Mediterraneo”. Così don Michele Birardi, direttore della pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, presenta il ciclo di quattro incontri “Di fronte! Incontri per giovani”, che si aprirà lunedì 18 novembre (ore 20.15, seminario arcivescovile di Bari) con l’intervento di Johnny Dotti, imprenditore sociale, pedagogista e docente presso l’Università Cattolica di Milano, sul tema “Dal declino alla generatività sociale”. “L’idea – prosegue don Birardi – è quella di affrontare con i giovani i temi della frontiera del vissuto giovanile: lavoro, impresa, impegno sociale, scelte, politica, futuro, la relazione con l’altro come invito alla condivisione, l’identità che si apre alle scelte fondamentali della vita”. “Abbiamo scelto il tema della frontiera – spiega – perché occorre pensare la nostra vita non in termini di confini da difendere ma come frontiera, linea di passaggio per uno scambio reciproco di ascolto e responsabilità”, andando “oltre le proprie certezze e con lo sguardo rivolto a Gesù”. Il ciclo di incontri si chiuderà il 15 maggio 2020, con la partecipazione di Raffaele Mantegazza, pedagogista, docente presso l’Università di Milano-Bicocca.