Care Leavers Network: Emilia Romagna, lunedì la Conferenza regionale “L’accoglienza con i nostri occhi!”

Si svolgerà lunedì 18 novembre, dalle 14 alle 18,30, nell’aula magna della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 30 a Bologna, la Conferenza regionale del Care Leavers Network dell’Emilia-Romagna dal titolo: “L’accoglienza con i nostri occhi!”. L’associazione Agevolando – attraverso il progetto Care Leavers Network Italia- si è proposta di costituire e consolidare un Network nazionale di ragazzi e ragazze tra i 16 e 24 anni che vivono o hanno vissuto parte della loro vita “fuori famiglia” (comunità di accoglienza, casa famiglia, affido), coinvolgendoli in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva che permetta di farli incontrare con le istituzioni che a vario titolo si occupano di loro, portando il loro punto di vista sui percorsi di accoglienza. In questa occasione, i ragazzi del Care Leavers Network Emilia-Romagna porteranno alle istituzioni locali le loro riflessioni, insieme ad altre buone pratiche ed esperienze partecipative realizzate in Emilia-Romagna e in Europa.

Con il progetto “LeaveCare-LiveLife”, finanziato attraverso il programma Erasmus+, Agevolando, in partnership con l’associazione Tiberius (Romania), l’associazione Fice (Croazia), il Care leaver network dell’Irlanda e la Care leavers’association (Regno Unito), desidera dare vita al primo network europeo di care leaver. Nell’occasione della conferenza verrà presentata l’esperienza svolta da un gruppo di 40 care leaver europei a Zagabria per l’elaborazione di “Raccomandazioni” comuni che i ragazzi presenteranno nel 2020 a Bruxelles al Parlamento europeo.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Autorità regionale garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il contributo di Agenzia nazionale giovani e Commissione europea. L’iniziativa rientra tra gli eventi per il trentennale della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e si svolge nella Giornata europea contro gli abusi sessuali.