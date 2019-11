Università Cattolica: Milano, esposizione fotografica e dibattito tra scrittori lucani per celebrare Matera

L’Università Cattolica porta lo spirito di Matera capitale europea della cultura 2019 tra i percorsi di Bookcity. In occasione della manifestazione culturale milanese, l’Ateneo promuove una serie di iniziative culturali dedicate alla Città dei Sassi e realizzate nell’ambito del progetto “Università Cattolica incontra Matera 2019”. Si comincia nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 novembre, alle 16.30, nella libreria di Vita e Pensiero con la presentazione del volume “Basilicata. Terra Acqua Fuoco e Cuore d’Argilla”. Il libro raccoglie 165 acquerelli firmati da Fabrice Moireau. Alcuni acquerelli dei 131 paesi della Basilicata ritratti dall’artista francese possono essere ammirati dal vivo nell’esposizione “Borghi e forme della Basilicata”, allestita nello Spazio Nirone dell’Università Cattolica. La mostra ravviverà lo spazio di via Nirone fino al 15 novembre. Sempre oggi in via Necchi 1, prende il via la mostra fotografica “Matera, i sassi. Immagini di terra e cielo”, a cura del Collegio Augustinianum, dell’Associazione Agostini Semper e dell’Alumni dell’Università Cattolica. L’esposizione di Cataldo Albano riunisce scatti fotografici e riprese video drone, risultato di un reportage. Domani, venerdì 15 novembre, invece, è la volta dell’iniziativa “Basilicata, terra di scrittori e narrazioni senza confini”. Saranno proprio alcuni autori lucani, come Giuseppe Lupo e Raffaele Nigro, a raccontare le contraddizioni della Basilicata. L’appuntamento è alle 17 nella libreria Vita e Pensiero. Infine, domenica 17 novembre, l’alumna Eliana Di Caro, autrice del libro “Andare per Matera e la Basilicata”, e Nicola Gardini offriranno un ideale itinerario di luoghi e autori, che si snoda tra vari centri lucani. L’incontro si terrà al Centrale District Starhotels Anderson di Milano.