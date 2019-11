Scuola paritaria: Casellati, “sostenerla vuol dire creare nuove opportunità per tutti”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Sostenere la scuola paritaria vuol dire creare nuove opportunità per tutti”. Lo ha affermato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al seminario su “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa in Italia e in Europa” che si è tenuto oggi presso la sala convegni Usmi (Unione superiori maggiori d’Italia)-Cism (Conferenza italiana superiori maggiori).

Per la seconda carica dello Stato, “il diritto all’istruzione” da un lato “realizza il diritto fondamentale di libertà, dignità e autonomia del singolo individuo” e dall’altro “pone in essere le migliori condizioni perché ciascuno di noi contribuisca alla costruzione di una cittadinanza responsabile”.

“Attraverso l’istruzione – ha osservato Casellati – formiamo le future generazioni ma riusciamo anche a dare nuova linfa a quel patto sociale – giuridico e morale – su cui si regge l’essenza stessa della nostra società e la nostra crescita come popolo e come Nazione”.

E se “la Costituzione indica la via: sancisce i diritti, prescrive i doveri”, la presidente del Senato ha evidenziato che “è compito delle Istituzioni – del Parlamento e del Governo in particolare – fare in modo che quei diritti vengano garantiti, che quei doveri siano assolti”.