Papa Francesco: nomina padre Juan Antonio Guerrero Alves prefetto della Segreteria per l’Economia

Il Papa ha nominato prefetto della Segreteria per l’Economia padre Juan Antonio Guerrero Alves, consigliere generale della Compagnia di Gesù. Ne dà notizia oggi la Sala stampa della Santa Sede. Padre Guerrero Alves, che succede al cardinale George Pell, è nato a Mérida (Spagna) il 20 aprile 1959 ed è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù nel 1979. È stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1992. Ha ottenuto i seguenti titoli accademici: Licenza in Economia presso l’Università Autonoma di Madrid (1986), Licenza in Filosofia e Lettere presso la stessa Università (1993) e Licenza in Teologia presso l’Università Pontificia Comillas (1994). È stato professore di Filosofia sociale e politica presso la Università pontificia Comillas (1994-1997 e 1999-2003), maestro di novizi dei gesuiti in Spagna (2003-2008), superiore provinciale della Provincia di Castiglia (2008-2014), economo della Compagnia di Gesù in Mozambico (2015-2017) e direttore del Collegio Sant’Ignazio di Loyola (2016-2017) nello stesso Paese. Dal 2017 è delegato del superiore generale per le case e le opere interprovinciali a Roma e consigliere generale della Compagnia di Gesù.