“I nuovi recenti incidenti in Hong Kong sono abbastanza scioccanti e sono così dispiaciuto che sia stata usata tanta violenza contro i giovani manifestanti”. Lo dichiara l’arcivescovo di Tokyo, mons. Tarcisio Isao Kikuchi, in riferimento agli arresti avvenuti nel parcheggio della parrocchia della Santa Croce, a Yiu Hing Road: “Io prego il governo di Hong Kong di usare moderazione e non forza eccessiva per controllare la situazione e di rispettare i diritti umani di ciascuno”.