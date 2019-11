Giornata mondiale poveri: Sovrano Ordine di Malta, numerose iniziative in 120 Paesi del mondo

Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale dei poveri, la cui terza edizione si celebra domenica 17 novembre, il Sovrano Ordine di Malta organizza numerose iniziative in 120 Paesi del mondo. Nel corso del 2018 oltre 1.000 centri di assistenza diurna gestiti dall’Ordine di Malta in tutto il mondo hanno offerto cure mediche, sostegno psicologico, beni di prima necessità, pasti e bevande calde, nonché la possibilità di accedere a docce e lavanderia alle persone senza fissa dimora o che vivono in stato di povertà. In tutta Italia nel corso del 2018, sono stati distribuiti 470.000 pasti e 85.000 capi di abbigliamento. A Roma, nelle stazioni ferroviarie Termini e Tiburtina, sono stati distribuiti 4.000 pasti. Più di 6.000 inoltre le persone che hanno preso parte alle numerose campagne di prevenzione sanitaria organizzate dall’Ordine di Malta nel corso dell’anno. Sempre a Roma, l’Ordine di Malta ha sostenuto la terza edizione del concerto in Vaticano “con i poveri e per i poveri” il 9 novembre scorso, voluto dallo stesso Papa Francesco per raccogliere offerte a sostegno delle iniziative per la Giornata mondiale dei poveri. In una lettera inviata a tutti i capi delle missioni diplomatiche, ai presidenti di associazioni, gran priorati, corpi di volontariato e di soccorso – in tutto oltre 250 entità –, il Grande Ospedaliere dell’Ordine di Malta Dominique de La Rochefoucauld-Montbel ha sottolineato l’importanza di aderire alla Giornata mondiale dei poveri per porre l’attenzione su una condizione che, malgrado in flessione negli ultimi decenni, affligge in tutto il mondo quasi 600 milioni di persone. Nella lettera il Grande Ospedaliere, richiamando il messaggio di Papa Francesco per la Giornata, esorta l’Ordine a volgere lo sguardo a famiglie, orfani, giovani, alle vittime di tante forme di violenza, “dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo” e offrire loro “protezione e sostegno”. Numerose le attività a livello locale nate per rafforzare ancora di più quella rete di sostegno e assistenza offerta quotidianamente dall’Ordine di Malta, attraverso i suoi 80.000 volontari e circa 55.000 tra membri e dipendenti.