Giornata mondiale poveri: Cesena, incontro con suor Rita Giaretta sulle donne vittime di sfruttamento della prostituzione

Si terrà venerdì 15 novembre, alle 21 presso Palazzo Ghini a Cesena, l’incontro dal titolo “Nuova dignità per le donne”. Alla serata interverrà suor Rita Giaretta che presenterà l’esperienza di Casa Rut, struttura del Casertano da lei fondata 24 anni fa per accogliere e ridare nuova dignità a donne vittime di sfruttamento della prostituzione. Nella serata Cinzia Pieri e Cristina Falaschi presenteranno il progetto “Oltre la strada”, che a Cesena si adopera sullo stesso fronte e per contrastare ogni tipo di sfruttamento. L’incontro è promosso dalla diocesi di Cesena-Sarsina, in vista della Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica 17 novembre.