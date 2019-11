Formazione: Istituto Teologico Assisi, domani l’inaugurazione dell’anno accademico con l’economista Bruni

Si svolgerà, venerdì 15 novembre, alle 10.30, nel salone papale del Sacro Convento di Assisi, l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Teologico e dell’Istituto superiore di scienze religiose. Prima la celebrazione eucaristica, alle 9, nella basilica inferiore, presieduta dal moderatore degli Istituti, l’arcivescovo presidente della Ceu, mons. Renato Boccardo. All’evento inaugurale interverrà l’economista Luigino Bruni, con una prolusione dedicata alla presentazione del progetto “Economy of Francesco”: “Il Cantico dell’economia: Francesco, ricchezza e povertà”, del quale è direttore scientifico. “È nuova la circostanza che la prolusione – spiegano i promotori dell’evento –, anziché tematizzare un assunto teologico già acquisito o ricercare una convenzionale lectio magistralis, si presenti in una forma così singolare sbilanciandosi in avanti per parlare di un progetto ancora in via di realizzazione, che in un certo senso sta tutto davanti ed appartiene più al futuro che al presente. In questo slittamento in avanti si colgono i segni di un atteggiamento ‘profetico’ che in qualche modo esprime la vocazione che i due Istituti accademici di Assisi portano nel proprio seno e stanno sempre più chiaramente definendo: si tratta della vocazione a essere un cuore pulsante per la cultura teologica in Umbria e a diventare sempre più una fucina di pensiero e luogo di proposizione di progetti molto qualificanti per la vita della Chiesa regionale”. Al termine della prolusione il preside dell’Istituto Teologico, padre Giulio Michelini, consegnerà allo studente che nel precedente anno accademico ha terminato il biennio filosofico con la media dei voti migliore il premio del “Titolo al merito Giampiero Morettini”, istituito dall’Istituto in memoria del giovane seminarista perugino morto cinque anni fa.