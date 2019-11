Diocesi: San Benedetto del Tronto, domani inaugurazione del 46° anno di attività della Scuola di formazione teologica

Domani sera, presso i nuovi locali concessi dalle suore Concezioniste di via Tonale 11 in San Benedetto del Tronto, la Scuola di formazione teologica della diocesi di San Benedetto del Tronto-Montalto-Ripatransone – inaugurerà il 46° anno di attività (ore 21). In collaborazione con il Servizio diocesano per l’iniziazione cristiana degli adulti, è stato invitato per la relazione don Giovanni Frausini, ordinario di liturgia e sacramenti presso la Facoltà teologica marchigiana di Ancona e preside emerito, il quale proporrà il tema “Il rito della iniziazione cristiana degli adulti: una risorsa per la Chiesa oggi”. Quindi una breve comunicazione del direttore del Servizio diocesano don Guido Coccia sull’attività svolta negli ultimi anni insieme agli adulti che hanno richiesto di diventare cristiani nella diocesi. Il vescovo Carlo Bresciani, presidente della Scuola, inaugurerà ufficialmente l’anno curricolare e consegnerà anche gli attestati di partecipazione e i diplomi di formazione teologica agli studenti che hanno frequentato i tre anni del ciclo previsti .