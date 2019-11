Cooperazione sociale: Acli, da oggi a Milano l’appuntamento conclusivo di “Su la testa!”

Oggi e domani, a Milano, presso la sede regionale Acli Lombardia, in via Luini, si tiene l’appuntamento conclusivo di un percorso che in questi due anni ha fatto incontrare e lavorare insieme diverse realtà di cooperazione sociale promosse Acli o che collaborano con loro.

“’Su la testa!’ è l’appuntamento finale di un percorso nel quale insieme a molte cooperative e territori Acli abbiamo ritessuto una trama di rapporti, idee e collaborazioni – spiega Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale Acli e responsabile Terzo settore -. Ne è venuto fuori, grazie a un lavoro di gruppo, una visione strategica e di rinnovato impegno comune. Una visione che è un invito ad alzare lo sguardo insieme oltre le fatiche quotidiane, soprattutto per superare la forte pressione esterna che spinge a lavorare al massimo ribasso, una delle zavorre del sistema Paese che lo rendono in parte ostaggio di un’economia di bassa qualità professionale e umana, e spesso, ma non sempre, sommersa o, peggio, che strizza l’occhio a speculazioni e malaffare”.

Animeranno le giornate diversi laboratori a partire da “fallimenti di successo” e alcuni esperti e rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Interverranno: i presidenti regionali e provinciali Acli, Attilio Rossato e Paolo Petracca, il vicepresidente vicario e presidente del Patronato Acli, Emiliano Manfredonia, e il presidente nazionale Acli, Roberto Rossini.