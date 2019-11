Azione Cattolica: oltre 200 giovani nel fine settimana a Morlupo per il seminario “A cuore scalzo” su affettività e sessualità

Saranno oltre 200 i giovani di Azione Cattolica che si ritroveranno dal 15 al 17 novembre a Morlupo (Rm) per il seminario “A cuore scalzo”. L’appuntamento, spiega una nota, è promosso dal Settore giovani di Ac e dall’Area Famiglia e vita e “si inserisce nel cammino post-sinodale intrapreso e affronterà tematiche da sempre importanti per la vita di tutti i giovani: l’affettività e la sessualità”. Focus saranno dedicati a “Vita di coppia: tra ferite e riconciliazioni”, “L’accettazione di sé e il rapporto con il proprio corpo”, “In cammino con i giovani omosessuali” e “Sessualità al tempo del web”.

Al seminario interverranno Marinella Perroni, biblista e già presidente del Coordinamento teologhe italiane, don Aristide Fumagalli, docente di Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, Piera Di Maria, ginecologa e sessuologa, Nicoletta Musso, mediatore familiare ed esperta in consulenza di coppia, Caterina Donato, psicologa e psicoterapeuta, il gesuita padre Pino Piva, impegnato nella pastorale degli esercizi e formazione ignaziana, Barbara Ghetti, psicologa formatrice e consulente clinica autobiografica, Roberta Carta, psicologa e psicoterapeuta, Diego Buratta, educatore e responsabile della cooperativa “Pepita”.

Spunto di discussione, il quadro che sembra emergere da diverse indagini promosse nel nostro Paese su giovani, affettività e sessualità – a partire da un recente Studio sulla fertilità voluto dal ministero della Salute – caratterizzato un denominatore comune: le diverse soggettività pesano assai più di norme e vincoli esterni che vedono sempre più eroso il loro peso.