Ambiente: al via la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. 16mila eventi in tutta l’Ue

(Bruxelles) L’Ue propone anche quest’anno la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, iniziativa “a sostegno di azioni di sensibilizzazione sulla corretta riduzione dei rifiuti”. Nei giorni tra il 16 e il 24 novembre si svolgeranno oltre 16mila eventi nel quadro della campagna che quest’anno guarda al tema della “riduzione dei rifiuti e comunicazione”, con il titolo “Cambia abitudini, riduci i rifiuti”. Le cosiddette “3erre” sono i pilastri di questa strategia: “Effettuare una rigorosa prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte; riutilizzare i prodotti; riciclare i materiali”, spiega il sito della campagna che mette a disposizione numerosi materiali informativi e didattici (https://www.ewwr.eu/). Si tratta di un progetto nato nel 2009 con il sostegno del programma della Commissione europea Life+. In quasi tutti i Paesi europei c’è un ente coordinatore della campagna a livello nazionale (in Italia è l’Aica); ad essere coinvolte sono pubbliche amministrazioni, associazioni, scuole, imprese e cittadini; una miriade le proposte interessanti: da un concorso di scultura al politecnico di San Sebastian su “modellare l’economia circolare” a laboratori sul compostaggio in Corsica, da incontri di sensibilizzazione sull’uso di prodotti riciclabili durante il ciclo mestruale in Scozia a campagne di raccolta differenziata di rifiuti in Francia e a campagne informative in Italia.