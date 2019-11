Unitalsi: Roma, al via nel pomeriggio gli incontri di formazione per assistenti e responsabili

Si aprirà oggi pomeriggio a Roma (fino al 15 novembre) l’incontro degli assistenti ecclesiastici Unitalsi, tre giorni formativa rivolta agli assistenti ecclesiastici dell’associazione. Ad inaugurare i lavori, presso l’Istituto La Salle, in via Aurelia, 476, sarà alle 16.30 il saluto del vicepresidente nazionale Roberto Maurizio, cui seguirà l’intervento mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione e i santuari, sul tema “Valore cristiano del pellegrinaggio e missione evangelizzatrice dei santuari”. Al termine si terrà la Santa Messa. Nella seconda giornata interventi del presidente nazionale Antonio Diella, dell’assistente nazionale, mons. Luigi Bressan, cui seguiranno i saluti del direttore dell’ufficio nazionale Cei per i pellegrinaggi, don Gionatan De Marco, e del direttore dell’Ufficio per la pastorale della salute, don Massimo Angelelli. Venerdì gli assistenti si recheranno in Vaticano per la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Angelo Comastri. A seguire la relazione del vicepresidente Unitalsi, Rocco Palese. Dal 15 al 17 novembre sempre presso l’Istituto La Salle, si terrà la scuola di formazione unitalsiana per responsabili e referenti dell’associazione a cui interverranno tra gli altri padre Carmine Arice, assistente ecclesiastico della sezione piemontese, e Silvia Dalla Morte, psicoterapeuta. Sabato 16 novembre per tutti i partecipanti è prevista la messa presso la tomba di san Pietro in Vaticano, preceduta dal saluto del card. Angelo Comastri.