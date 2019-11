Papa Francesco: ricevuto l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. “Insieme in Sud Sudan se la situazione politica lo permetterà”

(Foto Vatican Media/SIR)

Nel pomeriggio di oggi, 13 novembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, accompagnato da Ian Ernest, arcivescovo direttore del Centro anglicano di Roma e rappresentante della Comunione anglicana presso la Santa Sede. “Nel corso degli amichevoli colloqui – si legge in un comunicato della sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati sulla condizione dei cristiani nel mondo e su alcune situazioni di crisi internazionale, con particolare riferimento alla dolorosa realtà in cui versa il Sud Sudan”. Al termine dell’incontro “il Santo Padre e l’arcivescovo di Canterbury hanno concordato che, se la situazione politica nel Paese dovesse permettere la costituzione di un governo transitorio di unità nazionale nei prossimi 100 giorni, alla scadenza dell’accordo firmato nei giorni scorsi a Entebbe, in Uganda, è loro intenzione recarsi insieme in visita in Sud Sudan”.