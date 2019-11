Maltempo: il premier Conte nel pomeriggio a Venezia per “vedere da vicino i danni e rendermi conto della situazione”

“Questo pomeriggio sarò a Venezia, duramente colpita dal maltempo. Voglio vedere da vicino i danni e rendermi conto della situazione. Con il Dipartimento della Protezione civile massima attenzione anche alle altre Regioni”. In un tweet pubblicato poco fa, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, conferma la sua visita, nel pomeriggio di oggi, a Venezia in ginocchio per l’acqua alta in Laguna dopo una notte da incubo.

