Maltempo: Cei, “vicina alle persone e ai territori colpiti”. “Preoccupazione” per Venezia e Matera

La Conferenza episcopale italiana è “vicina alle persone e ai territori colpiti dall’ondata di maltempo che sta duramente flagellando alcune zone del Paese”. In particolare, si legge in una nota della Cei, “esprime solidarietà e preoccupazione per la situazione di Venezia e di Matera: due preziose testimonianze di arte e di cultura che, in questi giorni, stanno pagando un prezzo altissimo. Sono proprio queste situazioni a richiamare tutti ad un’attenzione supplementare verso la Casa Comune”. Citando le parole di Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, “non possiamo accontentarci di ‘un’ecologia superficiale o apparente’ che ci fa adottare comportamenti evasivi su questi temi”. “La Chiesa italiana ribadisce il proprio impegno nella salvaguardia del territorio, nella vicinanza solidale alle popolazioni colpite, nella tutela dei beni culturali ecclesiastici ‘feriti’ dai fenomeni naturali”, conclude la Cei.