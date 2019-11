Maltempo: Casellati, “solidarietà alla città di Venezia, vedere i suoi monumenti sommersi e messi in serio pericolo è un colpo al cuore”

“Esprimo la mia piena solidarietà alla città di Venezia e ai veneziani per le gravissime conseguenze che l’emergenza maltempo sta comportando in queste ore drammatiche. Venezia è un patrimonio culturale e artistico non solo dell’Italia ma di tutto il mondo, uno scrigno di bellezza incomparabile che va preservato e tutelato con ogni mezzo: vedere i suoi monumenti più importanti, tra cui la basilica di San Marco, sommersi e messi in serio pericolo dall’acqua, è un colpo al cuore”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in merito all’emergenza maltempo che ha colpito la città di Venezia, provocando danni ingenti e causando forti disagi ai residenti.

“Ancora una volta – ha sottolineato la seconda carica dello Stato – il nostro territorio e le nostre popolazioni stanno pagando a caro prezzo gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e la mancanza di un piano di contromisure adeguato e concreto: uno stato di fatto che non è più tollerabile”.