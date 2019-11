Maltempo: Caritas Venezia, disponibilità per assistenza e posti letto. Mensa della Tana aperta h24 per dare riparo ai senza dimora

Facendo seguito a precise indicazioni del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, dopo l’eccezionale picco di acqua alta e la mareggiata che ha colpito questa notte la città, mentre sono ancora previste alte maree nelle prossime ore, la Caritas diocesana di Venezia comunica di essere disponibile ad accogliere richieste e segnalazioni di assistenza per l’emergenza acqua alta – provenienti da persone e comunità – e mette anche a disposizione alcuni posti letto per eventuali persone e famiglie in difficoltà. Il numero di telefono da contattare è 3341032714. Inoltre, la mensa veneziana della Tana resterà aperta 24 ore su 24 per almeno un paio di giorni per consentire alle persone senza fissa dimora di trovare un dignitoso riparo.